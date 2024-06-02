Британцам запретили въезжать в Россию

МИД России запретил въезд в страну политикам, журналистам и экспертам из Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. При этом МИД не называет имена людей, против которых ввел санкции.

Ведомство обвиняет СМИ Великобритании в "насаждении русофобии", британских политиков в "реализации антироссийского курса Лондона", а экспертов в "негативном и не соответствующем действительности" освещении событий, происходящих в России.

В апреле МИД запретил въезд в Россию 22 гражданам Великобритании, в том числе представителям Минторговли и IT-сектора страны.