Чингиз Мехтиев открыл фирму на Сейшелах и украл деньги «Формулы-1» продолжение громкой истории
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1».
Как передает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса Мехтиев заявил, что не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям и на данном этапе не желает давать показания. Он отметил, что не знает, какой именно ущерб был нанесен, и заявил, что об этом должна рассказать потерпевшая сторона — явившись в суд.
Гособвинитель в ответ заявил, что есть представитель потерпевшей стороны, которого закон допросить не позволяет.
После консультации с адвокатами Мехтиев все же разговорился. Прокурор спросил обвиняемого, кому принадлежала компания, созданная на Сейшельских островах, и кто фактически ей управлял. Обвиняемый ответил, что компанией фактически управляла его мать, а ему была выдана доверенность на работу: «Компания занималась куплей-продажей и прочей деятельностью. Перед началом «Формулы 1» мне поручили найти надежного поставщика оборудования. Dayton пришлась ко двору. Иностранные компании хотели за эту работу в два раза дороже».
«Я сам представил эту компанию руководству, так как она принадлежала моим родственникам», — продолжил Мехтиев.
«Я знал, что они сделают все хорошо. Их предложения я направил руководителю Baku City Circuit Operations Арифу Рагимову. В январе 2016 года я заказал у Dayton ряд товаров. Такое указание дал Ариф Рагимов».
Суд продолжится 10 июня.
Согласно обвинительному заключению, Чингиз Мехтиев искусственно завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне соревнований «Формулы-1 и присваивал средства. Он также перечислял деньги, выделенные из госбюджета компаниям, открытым на имя его родственников.
В уголовном деле также указывается, что Мехтиев перечислил полученные средства на счета компании, которую открыл на Сейшельских Островах на имя своей матери и семейного водителя Маиса Абдуллаева. Следствие установило, что Мехтиев присвоил 397 тысяч 852 сотни 82 маната госсредств.
Кроме того, Мехтиев частями с февраля по ноябрь 2020 года перевел на счет своего брата Заура Мехтиева в американском Bank of America 1 миллион 436 тысяч 735 манатов.
Сам обвиняемый все отрицает. Адвокат Мехтиева попросил первым делом допросить в суде представителя потерпевшего: «Пусть допросят первого потерпевшего, посмотрим, какой нанесен ущерб. В целом есть вопросы, которые нас интересуют».
Мехтиеву предъявлены обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 12.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Решением суда он находится под надзором полиции.
Потерпевшей по уголовному делу признана компания Baku City Circuit.