Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:30

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств при организации гонок «Формула-1». Как передает корреспондент haqqın.az, в ходе процесса Мехтиев заявил, что не признает себя виновным по предъявленным ему обвинениям и на данном этапе не желает давать показания. Он отметил, что не знает, какой именно ущерб был нанесен, и заявил, что об этом должна рассказать потерпевшая сторона — явившись в суд. Гособвинитель в ответ заявил, что есть представитель потерпевшей стороны, которого закон допросить не позволяет.

После консультации с адвокатами Мехтиев все же разговорился. Прокурор спросил обвиняемого, кому принадлежала компания, созданная на Сейшельских островах, и кто фактически ей управлял. Обвиняемый ответил, что компанией фактически управляла его мать, а ему была выдана доверенность на работу: «Компания занималась куплей-продажей и прочей деятельностью. Перед началом «Формулы 1» мне поручили найти надежного поставщика оборудования. Dayton пришлась ко двору. Иностранные компании хотели за эту работу в два раза дороже». «Я сам представил эту компанию руководству, так как она принадлежала моим родственникам», — продолжил Мехтиев. «Я знал, что они сделают все хорошо. Их предложения я направил руководителю Baku City Circuit Operations Арифу Рагимову. В январе 2016 года я заказал у Dayton ряд товаров. Такое указание дал Ариф Рагимов». Суд продолжится 10 июня.