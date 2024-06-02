АФФА выделила 700 тысяч, чтобы спасти футбол в Габале

Одно из важнейших решений, принятых на этом собрании, касается помощи спортивному клубу «Габала» для содержания академии и инфраструктуры. На год АФФА выделит «Габале» 700 тысяч манатов. Помимо этого, чтобы финансово поддержать габалинцев, некоторые сборы молодежных и юношеских сборных Азербайджана, а также судейские сборы будут проводиться именно в Габале.

Напомним, что футбольный клуб «Габала» в минувшем сезоне занял в Премьер-лиге последнее 10-е место и вылетел в Первую лигу. Были серьезные опасения, что это скажется и на содержании футбольной инфраструктуры в районе, которая требует серьезных финансовых вливаний.

Возвращаясь к заседанию исполкома, все еще остается открытым вопрос главного тренера национальной команды. Обсуждения на эту тему были. АФФА обещает в ближайшие дни назвать имя нового рулевого сборной.