Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 18:31

Вы можете припомнить, читатель, когда в крупной стране в борьбе за президентское кресло сошлись бы две представительницы слабого пола, оставив далеко позади единственного кандидата-мужчину? Лично я таких фактов не знаю. И тем более удивительно, что такой финал гонки состоялся в Мексике, с ее укоренившимся мачистским образом. В минувшее воскресенье в этой стране прошли президентские выборы, в которых противостояли друг другу две дамы одного возраста — обеим по 61 году, но с различными корнями и диаметрально противоположными политическими взглядами.

Одна из них—Клаудиа Шейнбаум, из еврейской семьи, до недавнего прошлого мэр мексиканской столицы, дипломированный физик. Другая –Сочитль Гальвес, из коренных индейцев страны, инженер, открывшая несколько прибыльных технологических старт-апов, в прошлом сенатор. Да, преобладающим образом Мексики давно стал усастый брутальный мужчина. Однако женщины, которые получили избирательные права в 1953 году, занимают половину мест в Конгрессе, им принадлежит треть всех губернаторских кресел. В октябре одна из соперниц на нынешних выборах станет президентом. Окончательные итоги гонки еще не подведены, но уже совершенно ясно, что победила Клаудиа Шейнбаум, ее отрыв в 20 процентов не оставляет сопернице шансов. Триумф этой дамы пристально следящие за выборами в соседней стране американские СМИ считают одновременно победой в борьбе за равноправие женщин и угрозой для демократии в стране. Дело в том, что Шейнбаум является птенчиком гнезда популярного в стране нынешнего президента Мануэля Лопеса Обрадора. Занимающий этот пост с 2018 года, он не стал выдвигаться и предоставил эту честь своей протеже. Лопес Обрадор правил страной в духе классических авторитарных и популистских деятелей прошлого, когда одна партия — Институционно-революционная партия Мексики удерживала руль управления страной в течение 70 лет.

Лабрадор за шесть лет правления удвоил минимальный прожиточный уровень и осуществил программы, которые позволили вырвать из бедности миллионы мексиканцев. Однако обширный средний класс чувствовал себя обездоленным и считал, что политика президента подрывает демократические институты страны и устраняет все возможные балансы и противовесы исполнительной власти, прежде всего в судебной сфере. Против ставленницы президента Гальвес объединила три политические партии страны разных спектров — правую, центристскую и левую, но это не помогло. Большинство избирателей Мексики проголосовало за продолжение курса. «Мы хотим, чтобы Шейнбаум была как Обрадор», - таков был призыв сторонников за сохранение патерналистской роли государства. Шейнбаум и в самом деле намерена всемерно продолжать политику своего босса. Ее победа порадовала латиноамериканских левых. Конечно, между Лопесом Обрадором и такими гигантами революционной мысли, как Николас Мадуро или невнятный лидер Кубы Мигель Диас-Канель – дистанция огромного размера. Однако те же кубинцы сильно переживали из-за мексиканских выборов. Мексика в условиях их глубочайшего экономического кризиса была настоящим спасением для Кубы. Она в первую очередь поставляла на остров нефть в достаточном количестве в то время, как из-за коллапса нефтяной промышленности некогда щедрая Венесуэла эти поставки вынуждена была сократить.

Победа Гальвес, которая эти субсидии была намерена искоренить, стала бы слишком сильным ударом для беспомощного архаичного кубинского режима. Особенно в свете возможного возвращения к власти в США Дональда Трампа, который во время своего первого срока похоронил все послабления своего предшественника Барака Обамы в отношении Кубы. Выборы в Мексике и в США имеют и непосредственную проекцию друг на друга. Мексика является торговым партнером номер 1 для Америки. В последние годы ее денежная единица сильно укрепилась, и ее стали называть «суперпесо». Одной из причин этого стал перевод в Мексику многих сборочных производств из Китая. Но одновременно Мексика является и крупнейшим поставщиком в США кокаина и фентанила, который производят местные наркокартели, используя китайское сырье. Кроме того, из этой страны в США мигрируют миллионы «нелегалов», и это стало одной из самых острых тем американской президентской кампании.

Шейнбаум говорит, что Мексика будет сохранять «хорошие отношения» с США, независимо от того, кто придет там к власти - Байден или Трамп. В первом случае политика Соединенных Штатов по отношению к соседу не изменится. А вот если в Белом доме воцарится Трамп, то он обещает в самое кроткое время депортировать всех нелегальных иммигрантов, и это затронет миллионы мексиканцев, проживающих в США. Кроме того Трамп намерен повысить на 100 процентов тарифы на китайские автомобили, собранные в Мексике. Это грозит масштабным кризисом в отношениях двух стран, последствия которого ощутят и далеко за пределами Западного полушария. Однако и это еще цветочки в сравнении с другой опасностью для Мексики. В стране бесконтрольно господствуют многочисленные наркокартели, отлично вооруженные и имеющие миллиарды долларов. Они контролируют значительную часть территории, подкупают губернаторов и членов местных ассамблей. В последние годы картели распространили свою деятельность не только на поставки наркотиков, но и занялись рэкетом всего и вся — от животноводческих компаний до скромных пиццерий. При этом их жестокость не знает предела. Нынешняя избирательная кампания как президента, так и избрание парламентариев на местах стала одной из самых кровавых в истории страны. За это время более 230 кандидатов, членов их семей и помощников были убиты, сообщает консалтинговая фирма Integralia.