В Британии готовы применить ядерное оружие

Лидер оппозиционной Лейбористской партии, имеющей наибольшую поддержку накануне досрочных выборов в Великобритании, Кир Стармер пообещает обеспечить ядерное сдерживание страны, сообщает Reuters, ссылаясь на запланированную на понедельник речь Стармера.

Называя лейбористов "партией национальной безопасности", Стармер заверит, что сосредоточится в своей предвыборной кампании на вопросах обороны, которые считались слабым местом оппозиционной партии во времена его предшественника Джереми Корбина – давнего сторонника ядерного разоружения.

По словам Стармера, безопасность Соединенного Королевства – это основа стабильности, которую "британский народ справедливо ожидает от своего правительства".

"Национальная безопасность всегда будет на первом месте в измененной Лейбористской партии, которую я возглавляю... Лейбористы изменились. Лейбористы больше не являются партией протеста – они являются партией национальной безопасности", – отметит Стармер.

Он также возьмет на себя обязательства по тройным мерам ядерного сдерживания – строительству четырех новых атомных подводных лодок, поддержанию непрерывного сдерживания на море и обеспечению всех будущих модернизаций, необходимых для этих подводных лодок.