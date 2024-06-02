В России объявят чрезвычайную ситуацию

До конца недели в России введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за майских заморозков, которые привели к массовой гибели посевов, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. «Мы обращение в МЧС уже подали. Соответственно, ожидаем комиссию. Очень надеемся, что до конца недели этот вопрос будет решен», — сказала она журналистам.

По словам Лут, как только режим ЧС будет введен, министерство начнет работу со страховыми компаниями по возмещению ущерба пострадавшим предприятиям. При этом его общая сумма пока не посчитана, добавила она.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что из-за майских заморозков в России погибли посевы почти на одном миллионе гектаров, 850 тыс. из них пришлось на зерновые. Еще 700 тыс. гектаров пострадали. Региональный режим ЧС уже введен в восьми регионах, а именно в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областях.

Непогода сказалась и на урожае ягод, что привело к их существенному подорожанию. Стоимость черешни выросла более чем в три раза по сравнению с прошлым годом и составила от 400 до 800 рублей за кг. Также заморозки уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, где налажено промышленное производство. В связи с этим цены могут вырасти до 6 тыс. рублей за кг, предупредили поставщики.

До этого в России резко подорожала клубника. В мае средняя розничная стоимость одного кг этих ягод составила 588 рублей, что на 20% выше, чем в прошлом году. Гендиректор «Ягодного союза» Ирина Козий отмечала, что заморозки сказались и на черной смородине: большой объем первого урожая ягод был потерян на юге центральной части России и в Татарстане. Козий предупредила, что в поставках в начале июня может возникнуть пауза и это приведет к дополнительному росту цен.