Названы возможные сценарии завершения войны в Украине

Поскольку медленное продвижение российских военных в Украине продолжается, призывы к переговорам о прекращении войны стали обычным явлением, и некоторые из них исходят от уважаемых специалистов по внешней политике. Однако, сейчас не время вести переговоры с Путиным, уверен американский аналитик и стратег Раджан Менон. Свое мнение он аргументировал в статье для журнала Foreign Policy.

"Сторонники сделки с Путиным, похоже, уверены, что смогут предугадать развязку войны: победу России (скажем, контроль над Донбассом, Херсоном и Запорожьем) и подчинение Украины. Однако таким уверенным утверждениям не хватает доказательной базы. Никто не может быть уверен, чем закончится эта война, и прогнозистам следует быть скромнее, учитывая, что почти все предсказания до сих пор оказались неверными", - отмечается в статье.

По мнению Менона, призывы к мирным переговорам имеют еще один недостаток: сторонники сделки с Путиным перечисляют проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ, но не упоминают проблемы России, а ведь цифры ее потерь более чем значительны.

"Следует ли из этого, что у Украины нет серьезных проблем и она обязательно победит? Нет и нет. Однако это означает, что уверенные, линейные прогнозы о том, что Россия превратилась в мощную силу и что поэтому Украине вскоре следует просить мира, сомнительны", - говорится в публикации.

Одним из главных аргументов в пользу того, что сейчас не время для переговоров с Путиным, аналитик привел важность ведения их с позиции силы. При этом он акцентировал, что Украина сейчас только начала получать необходимое западное вооружение.

"Серьезным недостатком аргументации сторонников переговоров являются предлагаемые сроки. Многие сторонники мирных переговоров хотят, чтобы они начались как можно скорее… Но Соединенные Штаты и их европейские союзники только начали поставлять Украине вооружения на десятки миллиардов долларов и не закончат к началу осени. Было бы глупо спешить с переговорами, не увидев, какое значение будет иметь введение дополнительного вооружения, смогут ли российские вооруженные силы поддерживать нынешний темп, когда у Украины будет больше огневой мощи", - говорится в публикации.

Менон убежден, что, если Украина, подкрепленная дополнительными войсками и вооружением, вернет себе больше территории, и Путин поймет, что его армия не сможет добиться дополнительных успехов, у Киева будет определенно больше рычагов влияния для политического урегулирования.