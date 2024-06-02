Как и ожидалось, страны решили продлить до конца сентября 2024 года добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, о котором было объявлено в ноябре 2023 года. После чего для поддержания стабильности рынка сокращение будет постепенно прекращено до конца сентября 2025 года на ежемесячной основе.

Отмечается, что для ОАЭ уровень добычи был повышен на 300 тысяч баррелей в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, с января по конец сентября 2025 года.

Таким образом, установленный странами ОПЕК+ объем по общей добыче останется до конца 2024 года стабильным и составит 39 миллионов 725 тысяч баррелей нефти в сутки, а ежесуточная квота Азербайджана на добычу на 2025 год сохранена на прежнем уровне и составит 551 тысячу баррелей.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Азербайджана, где также сказано, что 2 июня министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-й министерской встрече в рамках сделки ОПЕК+.

Сообщается, что на этой встрече было принято решение продлить до конца ноября 2025 года срок оценки производственных мощностей из трех независимых источников, после чего будет определена новая база на 2026 год.

Отмечено также, что следующая министерская встреча в рамках сделки ОПЕК+ пройдет 1 декабря.

В свою очередь, представители Министерства энергетики Казахстана заявили, что Ирак, Россия и Казахстан обязались до конца июня представить в ОПЕК обновленный график компенсации перевыполненных объемов добычи нефти.