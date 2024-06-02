Усилия Эмиратов при поддержке России… Что с нефтью? главная тема
Встреча министров нефти стран ОПЕК+, состоявшаяся в онлайн-формате 2 июня, особых сюрпризов не принесла.
Как и ожидалось, страны решили продлить до конца сентября 2024 года добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день, о котором было объявлено в ноябре 2023 года. После чего для поддержания стабильности рынка сокращение будет постепенно прекращено до конца сентября 2025 года на ежемесячной основе.
Отмечается, что для ОАЭ уровень добычи был повышен на 300 тысяч баррелей в сутки. Это увеличение будет осуществляться поэтапно, с января по конец сентября 2025 года.
Таким образом, установленный странами ОПЕК+ объем по общей добыче останется до конца 2024 года стабильным и составит 39 миллионов 725 тысяч баррелей нефти в сутки, а ежесуточная квота Азербайджана на добычу на 2025 год сохранена на прежнем уровне и составит 551 тысячу баррелей.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики Азербайджана, где также сказано, что 2 июня министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в 37-й министерской встрече в рамках сделки ОПЕК+.
Сообщается, что на этой встрече было принято решение продлить до конца ноября 2025 года срок оценки производственных мощностей из трех независимых источников, после чего будет определена новая база на 2026 год.
Отмечено также, что следующая министерская встреча в рамках сделки ОПЕК+ пройдет 1 декабря.
В свою очередь, представители Министерства энергетики Казахстана заявили, что Ирак, Россия и Казахстан обязались до конца июня представить в ОПЕК обновленный график компенсации перевыполненных объемов добычи нефти.
«Участники совещания поддержали обещания Республики Ирак, Российской Федерации и Республики Казахстан обеспечить полное соблюдение обязательств и повторно представить в секретариат ОПЕК до конца июня 2024 года обновленный график компенсации перевыполненных объемов», - говорится в сообщении.
Как пишет американское издание Bloomberg, комментируя итоги встречи министров, против соглашения членов ОПЕК+ и дальше поддерживать цены на нефть, одновременно ослабляя ограничения на добычу, резко выступили Объединенные Арабские Эмираты и еще несколько стран, стремившихся повысить уровень добычи. И хотя большинство экспертов были уверены, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи до конца 2024 года, этого не произошло.
Фактически в нефтяном картеле произошла небольшая внутренняя революция, в которой победили представители ОПЕК+, выступавшие за снятие квот. Открытые усилия Объединенных Арабских Эмиратов при негласной поддержке России принесли свои плоды. В результате первая фаза роста нефтедобычи начнется уже в октябре, несмотря на сомнения относительно уровня спроса, устойчивых поставок сырья конкурентами и конъюнктуры рынка.
По мнению экспертов, положительным моментом для ОПЕК+ является то, что новое соглашение должно помочь сохранить сплоченность группы ведущих экспортеров нефти, поскольку долгосрочное продолжение односторонних сокращений могло бы стать источником нежелательных разногласий.
Теперь же специалистам нужно за оставшееся время что-то решить с Китаем, поскольку данные о внутреннем спросе и потребностях Поднебесной сильно беспокоят экспертов. Если данные из КНР останутся неутешительными, то попытка сохранить целостность ОПЕК+ может обернуться для ее членов в наиболее губительное решение за последние годы.
Отметим, что накануне заседания министров энергетики стран ОПЕК+ цены на нефть на мировом рынке упали на несколько процентов. Аналитики объясняли это снижением показателей экономического роста в США и Китае, а также психологической напряженностью, царившей в ожидании окончательного решения министров ОПЕК+.
Но несмотря на то, что члены картеля оставили в силе решение сократить объемы добычи, существенного роста цен на нефть не произошло. Мало того, утром 3 июня нефть марки Brent на торгах подешевела почти на 0,7 процента, составив 80,7 доллара за баррель.
Таким образом, цена на нефть остается, в основном, стабильной, и эта ситуация может сохраниться в ближайшие месяцы.