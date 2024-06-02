Россия осуждает Израиль

Москва «осуждает» авиаудары Израиля по сирийскому городу Алеппо, действия Израиля – «грубое нарушение суверенитета Дамаска», говорится в заявлении МИД России.

«В Москве решительно осуждают данные агрессивные действия, представляющие собой грубое нарушение суверенитета Сирии и базовых норм международного права.

Подобные силовые акции, которые в нынешней напряженной региональной ситуации могут привести к крайне опасным последствиям и спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию, недопустимы», - сказано в заявлении.

МИД РФ также призвал власти Израиля «отказаться от действий, которые дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке».