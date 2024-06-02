Швейцария арестует израильских министров

Швейцария арестует членов правительства Израиля и ХАМАС, если они приедут в Швейцарию, если Международный уголовный суд (МУС) решит выдать ордер на их арест. Об этом говорится в заявлении парламента страны.

"Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС. Правительство взяло на себя это обязательство в понедельник в ответ на несколько вопросов депутатов", - сказано в документе.

Ранее прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность "за военные преступления и преступления против человечности", которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест главаря ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфы и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.