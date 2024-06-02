США готовы обсуждать расширение ударов по России

США готовы обсудить с Украиной возможность расширения географии ударов по России, однако пока неясно, приведут ли эти консультации к новым политическим решениям. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

На прошлой неделе американская администрация разрешила украинским военным использовать переданное вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Тем не менее, запрет на трансграничные удары с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и других дальнобойных средств остается в силе.

"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент (Владимир) Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой - продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", - сказал он на брифинге для СМИ.

Кирби подчеркнул, что такие обсуждения точно состоятся, хотя пока неизвестно, приведут ли они к изменениям в политике. США, по его словам, будут продолжать адаптировать свою поддержку по мере эволюции ситуации на поле боя.