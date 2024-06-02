США о санкциях против Грузии

Соединенные Штаты намерены без промедления вводить визовые санкции против Грузии из-за закона "О прозрачности иностранного влияния", но пока не объявили о будущих ограничениях.

Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить", - сказал Миллер, добавив, что пока Вашингтон не объявлял о будущих ограничениях.