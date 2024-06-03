Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 3 июня 2024, 23:36

Дональд Трамп, признанный судом Нью-Йорка виновным в нарушении закона при попытке откупиться от порноактрисы, обратился к Верховному суду США с просьбой аннулировать незаконное, как он, разумеется, считает, решение. Каким именно будет приговор нью-йоркского суда, станет известно 11 июля, за четыре дня до Национальной конвенции республиканцев, которая официально должна выдвинуть Трампа кандидатом на президентских выборах, и такой тайминг кажется экс-президенту особенно обидным. Это было не формальное юридическое обращение, а эмоциональный, в стиле Трампа, текст в социальной сети, и никто ничего отменять не станет. Но беспокойство республиканского кандидата ощутимо: в своих словесных нападках на судью и прокурора он зашел далеко, и те могут это обстоятельство принять во внимание, определяя наказание.

На словах Дональд Трамп уверяет, что его не пугает никакой приговор «фашистов», но на практике ему лишние проблемы ни к чему. Идет избирательная кампания, и лишиться, например, возможности свободного передвижения сильно подорвет возможности кандидата. Беспокоиться и без того есть о чем. Свежий опрос ABC/IPSOS показал, что 50% американцев не сомневаются в справедливости обвинения против 27%, которые считают наоборот. 49% хотели бы, чтобы Трамп вышел из гонки, чего он, конечно, делать не станет. Еще хуже для Трампа результаты опроса среди тех, кто считает обоих кандидатов - и демократа, и республиканца - нежелательными. 65% среди них согласны с вердиктом присяжных, и две трети предпочли бы, чтобы Дональд Трамп вышел из борьбы. Эти данные выглядят еще тревожнее для республиканского лагеря, если учесть другие результаты, полученные канадской опросной фирмой Leger еще до заседания суда, вынесшего обвинительный вердикт: 33% республиканцев предпочли бы видеть другого кандидата.