Россиян стали силой отправлять на фронт

По данным издания, на фронт отправляют дезертиров, фигурантов дел, у которых есть подписка о невыезде, людей с ранениями и тех, кто отказался возвращаться на войну после того, как отправился домой в отпуск. Массовая отправка началась в мае.

Издание приводит рассказ мобилизованного Владимира Муронова. По специальности он механик-водитель, но после отправки на фронт его определили санитаром в медицинскую роту. По словам его родственников, его сразу отправили в боевые походы, после них он собирал тела убитых. Мужчина уехал в отпуск летом 2023 года и отказался возвращаться в часть.

По его словам, он, как и другие отказники, готов был отсидеть за свое решение. Минувшей осенью он был задержан полицией, которая отвезла его в военный город под Екатеринбургом, где его заперли с другими военными, отказавшимися возвращаться на фронт. Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Верстки», в часть, где были заперты отказники, начали привозить мужчин, объявленных в розыск и значившихся в списке из 800 сбежавших с войны на момент января 2024 года в Свердловской области.

Родственники мобилизованных пояснили, что их близких плохо кормили и содержали в неприемлемых условиях. При этом никто из них не был официально задержан или арестован.

Командование предлагало вернуться на фронт с отменой уголовного дела и восстановлением довольствия либо ожидать суда. При новом командире в начале года мобилизованным запретили свидания с близкими, а самих их начали избивать, пытаясь склонить к возвращению на войну. Некоторые из мобилизованных сбежали, другие получили травмы при попытке побега.

Адвокаты мобилизованных уточнили изданию, что в начале мая в корпус, где держали отказников, вошли около 40 автоматчиков и бойцов с дубинками. Мужчин насильно загнали в автобус, оттуда их отправили на военный аэродром, где их посадили в самолеты и отправили в зону боевых действий.

Несмотря на то, что большинство из них были под следствием и ожидали приговора, группы военных начали отправлять на фронт каждую неделю. 13 мая мобилизованные писали обращение к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой, где жаловались на незаконное задержание и принудительную отправку на фронт.

Одной из родственниц мобилизованного сообщили, что приказ о принудительной отправке отказников на фронт пришел «из Москвы». О подобных высылках «Верстке» рассказали друзья и родственники мобилизованных из Красноярска, Москвы и Подмосковья. По их словам, мужчин, отказавшихся воевать, отправляют на штурмы в Харьковской области.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источник, близкий к руководству российских вооруженных сил, сообщило, что для превосходства армии РФ на поле боя в ближайшее время в стране придется провести мобилизацию.

В апреле о готовящейся в России мобилизации заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Дмитрий Песков тогда назвал его слова «неправдой».