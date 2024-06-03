Как передает haqqın.az, на своем первом брифинге в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Баку Юрий Гусев особо отметил поддержку энергетическим оборудованием.

Посол Украины в Баку Юрий Гусев выразил благодарность Азербайджанской Республике за гуманитарную помощь, которая оказывается его стране с первых дней крупномасштабного вторжения России.

Касаясь торгово-экономических отношений, Юрий Гусев отметил рост взаимных поставок агро- и сельхозпродукции украинских производителей питания в Азербайджан и, соответственно, азербайджанских овощей и фруктов в Украину.

По словам посла, в павильоне Украины, которая также примет участие в 29-й сессии конференции ООН, будет представлена обстоятельная информация как о широкомасштабных международных экологических последствиях российской агрессии, так и о планах и программах правительства Украины, направленных на обеспечение экологической безопасности не только в стране, но и в целом в Каспийско-Черноморском регионе.

По словам дипломата, очень широкие возможности сотрудничества существуют также в сфере «зеленой» энергетики. В этой связи Украина приветствует избрание Азербайджана в качестве страны-организатора 29-й сессии конференции ООН по изменению климата COP-29 и считает, что проведение в Баку мероприятия мирового уровня свидетельствует о возрастающей роли Азербайджана в международном сообществе.

«Этой зимой мы получили в рамках помощи, выделенной указом президента Азербайджана, трансформаторное оборудование и кабели на сумму в 7,6 миллиона долларов, - отметил посол. - В целом же с 2022 года по настоящее время объем гуманитарной помощи, полученный от Азербайджана в энергетической сфере, составил около 9 миллионов долларов. Это оборудование распределяется в наиболее пострадавшие от российской агрессии регионы. Отдельно хочу поблагодарить граждан Азербайджана, которые также передавали нам генераторы, приобретенные за собственные средства. Благодаря этим людям многие украинцы смогли пережить отключение энергии и выжить в те сложные дни, когда из-за российских обстрелов не было возможности обеспечить всех электроэнергией. Сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение в реализации масштабных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики».

«Сегодня мы убеждены, что Азербайджан – это не просто стратегический партнер Украины, а наш настоящий и надежный друг, - подчеркнул посол. - Наши народы хорошо знают цену отстаивания суверенитета и территориальной целостности в условиях современных глобальных вызовов и угроз. С первых дней войны ваша страна на регулярной основе оказывает Украине государственную гуманитарную помощь. Из Азербайджана в Украину доставлены тысячи тонн грузов с продуктами питания, Баку оказывает поддержку Украине в реабилитации детей, пострадавших от боевых действий, и поставляет топливо для машин «скорой помощи».

Как сообщил Юрий Гусев, правительство Украины пригласило Азербайджан принять участие в работе саммита по ситуации в Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. По словам посла, свое участие в этом глобальном форуме уже подтвердили 106 государств.

«На этом саммите будет осуществлена попытка выработать совместную позицию в отношении справедливого мира для Украины, - рассказал Юрий Гусев. – Будут также обсуждаться такие вопросы, как недопустимость применения ядерного оружия, обеспечение безопасности ядерных объектов, свобода судоходства в Черном и Азовском морях, обеспечение продовольственной безопасности в мире, обмен пленными, возвращение в Украину незаконно задержанных, депортированных и перемещенных лиц, в первую очередь детей. Первый глобальный саммит мира, посвященный миру в Украине, должен подтвердить приверженность международного сообщества защите суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности моей страны в пределах ее международно признанных границ».

Коснувшись ситуации на фронте, посол сообщил, что российская армия накапливает в данный момент силы для главного удара в Харьковском направлении, чтобы, используя штурмовые подразделения в приграничных районах Харьковской области, прорвать оборону ВСУ.

Посол Украины сообщил, что в результате последних обстрелов были убиты 67 гражданских лиц, в том числе дети. Ранены 322 человека, разрушены 92 частных жилых дома, повреждены пять многоквартирных домов и 26 хозяйственных сооружений.

Украинский дипломат подчеркнул, что в течение более двух лет, прошедших с момента начала полномасштабной российской агрессии, Украину неизменно поддерживают международные партнеры. Киев заключил в общей сложности пятнадцать двусторонних соглашений безопасности и ведет переговоры с другими партнерами.

«Эти соглашения по безопасности, - уточнил посол, - гарантируют долгосрочную поддержку Украины и служат обязательным механизмом реагирования на кризисные ситуации. Курс на полноправное членство Украины в НАТО остается неизменным».

Юрий Гусев также отметил, что Россия продолжает умышленно разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, направляя свои удары в первую очередь на энергетические объекты.

«Вследствие непрекращающихся ракетных атак и ударов иранских беспилотников, - рассказал посол, - украинская энергетика потеряла значительную часть мощностей, были выведены из строя или оккупированы более 50 процентов тепловых, 30 процентов солнечных и 90 процентов ветровых генераций. C марта 2022 года захвачена Запорожская АЭС, весной 2022 года более чем на месяц была оккупирована и разграблена Чернобыльская АЭС. Впервые в истории страна, являющееся членом МАГАТЭ, намеренно атаковала и захватила контроль над мирными ядерными объектами, принадлежащими другому члену МАГАТЭ. А весной 2024 года прекратили работу легендарный ДнепроГЭС, а также Трипольская ТЭС. Помимо этого, разрушениям систематически подвергаются электросети и подстанции. В результате в мае 2024 года во всех районах Украины вновь начались массовые отключения электроэнергии. Сегодня можно сказать, что последние недели завершившегося учебного года украинские дети были вынуждены делать домашние задания при свечах. Мои дети, которые находятся в Киеве, весь конец учебного года провели без света…»