Бакинский суд отправил за решетку бронзового призера чемпионата Европы
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс в отношении 23-летнего спортсмена Умидвара Байрамлы, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Как сообщает haqqin.az, в сентябре прошлого года Байрамлы поспорил в поселке Говсан со своим знакомым по имени Мирза, которому продал неисправный телефон. В ходе спора Байрамлы выхватил нож и ударил им своего оппонента.
В ходе следствия было установлено, что спортсмен ранее привлекался к ответственности за кражу.
На суде Байрамлы заявил, что схватился за нож из-за нанесенного ему оскорбления. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Отметим, что Байрамлы – чемпион Азербайджана по тяжелой атлетике. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по этому виду спорта в Швеции.