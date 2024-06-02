Бакинский суд отправил за решетку бронзового призера чемпионата Европы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс в отношении 23-летнего спортсмена Умидвара Байрамлы, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Как сообщает haqqin.az, в сентябре прошлого года Байрамлы поспорил в поселке Говсан со своим знакомым по имени Мирза, которому продал неисправный телефон. В ходе спора Байрамлы выхватил нож и ударил им своего оппонента.

В ходе следствия было установлено, что спортсмен ранее привлекался к ответственности за кражу.

На суде Байрамлы заявил, что схватился за нож из-за нанесенного ему оскорбления. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что Байрамлы – чемпион Азербайджана по тяжелой атлетике. Он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по этому виду спорта в Швеции.