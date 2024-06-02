Италия передаст Украине ценное ПВО

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что в новом пакете военной помощи Украине предусмотрена система противовоздушной обороны SAMP/T, о чем ранее писали СМИ.

Об этом Таяни сказал в понедельник в эфире радиостанции Rai Radio1, сообщает "Европейская правда".

Глава итальянского МИД подтвердил, что правительство готовит "еще один пакет" военной помощи, содержание которого, как и в предыдущих случаях, будет конфиденциальным.

"Но известно, что мы пришлем SAMP/T, которая является средством противовоздушной обороны, то есть защиту, о которой нас попросила сама Украина, это не является тайной", – добавил он.

Таяни одновременно подчеркнул, что Италия не будет отправлять военных в Украину, а итальянское оружие не может быть использовано для ударов по России.