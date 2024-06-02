Шольц не против ударов по России немецким оружием

"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", - заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern. "И я думаю, это дает понять всем, что это должно быть возможно. В любом случае с точки зрения международного права это всегда было возможно", - подчеркнул он.

В то же время глава правительства ФРГ заметил, что решение было "тщательно принято вместе с друзьями и союзниками ФРГ". Канцлер указал, что необходимо проявлять благоразумие. "И граждане Германии могут на это положиться. Я не позволю какому-либо давлению убедить меня принять неправильное и несвоевременное решение", - заверил он. "То, что нужно делать политически, зависит не от даты следующего выступления в ток-шоу, а от того, что разумно делать", - резюмировал Шольц.

31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории.

По его словам, для защиты от этих атак можно использовать западные вооружения в соответствии с международными правовыми обязательствами. Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией. Представитель кабмина Вольфганг Бюхнер выступил с утверждением, что правительство ФРГ не считает, что использование ее оружия для защиты от России в районе Харьковской области Украины делает Германию стороной конфликта.