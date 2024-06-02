В интернете публикуют кадры разгрома российской колонны военной техники на территории РФ у границы с Украиной в районе населенного пункта Суджа.

ВСУ атаковали россиян прямо на территории Курской области, где заметили крупную колонну противника. По какой причине россияне собрались в ровный строй грузовых военных машин, неизвестно, однако украинские военные моментально воспользовались ситуацией и начали атаку, пишут украинские СМИ.

Операцию координировал дрон, на большой высоте зависший в воздухе. При этом ВСУ справились с противником одними лишь FPV-дронами.

Часть техники скрылась, часть была уничтожена. Первой была подбита головная машина колонны, после чего россияне начали разъезжаться в стороны.