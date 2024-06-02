Лавров в Конго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Республику Конго, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл в Республику Конго", - говорится в сообщении в ее телеграм-канале.

Захарова также сообщила, что "в городе Ойо завтра состоятся переговоры с руководством этой страны".

Самолет российского министра приземлился в понедельник в 21:00 по местному времени (полночь по бакинскому времени) в аэропорту города Ойо, где расположена резиденция президента Конго.

Конго - вторая страна очередного африканского турне Лаврова, в этом государстве у российского министра запланирован ряд встреч с руководством страны.