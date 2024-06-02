Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 09:11

Власти Китая считают, что Индо-Тихоокеанская стратегия американцев не имеет будущего. Об этом, в частности, заявил заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн, выступая на полях сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Развивая свою мысль, китайский генерал-лейтенант отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, хотя на самом деле она подчинена менталитету холодной войны и «игры с нулевой суммой».

«Настоящая цель США состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать малые группы в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО и сохранить таким образом гегемонию во главе с США», - подчеркнул Цзин Цзяньфэн. С чем, естественно, не согласился глава Пентагона генерал армии Ллойд Остин, считающий, что Соединенные Штаты, напротив, играют жизненно важную роль на Индо-Тихоокеанском пространстве. «Вместе с нашими друзьями в регионе мы разрушаем национальные барьеры и лучше интегрируем нашу оборонную промышленность», - заявил Остин, напомнив участникам форума в Сингапуре об оборонном сотрудничестве между США и Индией, переживающим настоящий расцвет. Судя по всему, именно улучшение отношений со стремительно развивающейся Индией и вселяет уверенность в Вашингтон, который резко активизировал реализацию своей новой стратегии, направленной в основном, против Пекина, укрепляющего свои позиции в этом регионе. И в самом деле, кому и когда мешали новые союзники, тем более, если они не только достаточно сильны, но еще и являются открытыми врагами твоего противника?

Ну, а утверждения Остина о том, что Америка может считать себя в безопасности только в том случае, если безопасность эта гарантирована ей именно на азиатском континенте, повторяются американцами слишком часто. И с каждым разом эта теза звучит все менее убедительно. Тем не менее, как свидетельствует многолетняя практика, эта стратегия США находит полную поддержку у их союзников. Вот и теперь, выступая на все том же региональном форуме по безопасности в Сингапуре глава Министерства обороны Канады Билл Блэр заявил, что его страна намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе. Кстати, ранее о позиции Канады уже объявил Ллойд Остин. В «Заявлении о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона», опубликованным Пентагоном, отмечалось, что США и страны-партнеры будут вместе работать над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением форм сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.