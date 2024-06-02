METAK – это ответственное дело!

Завершился конкурсный проект Best Managed Company 2024, в третий раз организованный в Азербайджане аудиторской компанией Deloitte. Компания МЕТАК вновь приняла участие и стала трехкратным победителем этого престижного конкурса.

Благодаря сплоченному коллективу из 900 сотрудников, МЕТАК, как и в предыдущие два года, удалось завоевать почетное звание Best Managed Company, подтвердив свои выдающиеся результаты в стратегическом планировании, развитии человеческого капитала, лидерстве и финансовом управлении.