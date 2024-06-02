METAK – это ответственное дело!
Завершился конкурсный проект Best Managed Company 2024, в третий раз организованный в Азербайджане аудиторской компанией Deloitte. Компания МЕТАК вновь приняла участие и стала трехкратным победителем этого престижного конкурса.
Благодаря сплоченному коллективу из 900 сотрудников, МЕТАК, как и в предыдущие два года, удалось завоевать почетное звание Best Managed Company, подтвердив свои выдающиеся результаты в стратегическом планировании, развитии человеческого капитала, лидерстве и финансовом управлении.
Залогом выигрыша стало то, что компания сумела продемонстрировать высочайший уровень управленческих навыков и стратегических подходов. Международное жюри высоко оценило бизнес-результаты компании, стратегию корпоративной социальной ответственности и приверженность устойчивому развитию.
За 27 лет работы под брендом «Сделано в Азербайджане» компания МЕТАК неизменно подходила к каждой задаче с исключительной ответственностью и профессионализмом.
Конкурс Best Managed Company, проводимый с 1993 года в 37 странах мира, является ярким примером инновационного подхода к управлению и стратегическому мышлению.