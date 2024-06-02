Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 09:37

В течение последних двух месяцев Грузия пребывала в состоянии крайней нестабильности, которое временно (ориентировочно до октябрьских выборов) закончилось тактической победой действующей власти. Несмотря на колоссальное сопротивление как внутри общества, так и со стороны западных партнеров, «Грузинская мечта» смогла буквально зубами протащить в парламенте закон об иностранных агентах. В Грузии, да и не только в ней, эта «победа» воспринимается как индикатор полного разворота страны в сторону России и прекращения стратегического партнерства с Западом. На фоне похвал в адрес официального Тбилиси, щедро раздаваемых Сергеем Лавровым, Вячеславом Володиным, Марией Захаровой и Александром Дугиным, сомневаться в этом вроде бы не приходится.

Однако аккурат спустя два дня после утверждения парламентом Грузии «русского закона» случилось нечто такое, что как минимум ставит под сомнение этот вывод. Речь идет о событии регионального уровня, доказывающего, что в целом правдивые сообщения о смерти независимой Грузии все-таки несколько преувеличены. Как стало известно, Министерство экономики Грузии назвало победителем тендера на строительство глубоководного порта в Анаклиа государственный китайский концерн China Communications Construction Company Limited (CCCC). То, что в конечном итоге проект уйдет к китайцам, было очевидно уже после визита бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Пекин, где с ним встретился сам товарищ Си. Дальнейшие события развивались стремительно и предсказуемо - две страны подписали документ о стратегическом сотрудничестве, между Грузией и Китаем был отменен визовый режим, а на предпоследней стадии тендера остались только две компании, причем обе китайские. Хочу сразу предупредить, что все мои последующие размышления носят исключительно теоретический характер. Сами понимаете, обещать что-то в наше время – это вовсе не значит жениться. А между победой в тендере и торговыми судами у причала огромный путь, который, не исключено, может и не начаться. Но в конкретном случае примем за данность, что китайцы настроены серьезно и, следовательно, они действительно построят глубоководный порт в Анаклиа. В этом проекте Китай – безальтернативный вариант. Рискуя показаться нескромным, напомню, что еще очень давно ваш покорный слуга говорил: порт Анаклиа будет либо китайским, либо его не будет вообще.

Изначально, в 2017 году, правительство Грузии пыталось привлечь к строительству порта западных инвесторов, но их финансовые институты, рассматривавшие будущий порт исключительно с коммерческой точки зрения, финансировать этот проект так и не решились. И в самом деле, строительство порта на пустом месте, где все, включая углубление дна, предстояло сделать с нуля, к тому же в ситуации, когда будущая загруженность порта была под вопросом – ну, кто, скажите, рискнет сотнями миллионов долларов или евро, не имея государственных гарантий? Короче, весь этот проект изначально полностью зависел от Китая, поскольку рассчитан был только на грузы из Поднебесной. При всем моем уважении к пользователям из стран Южного Кавказа и Центральной Азии, для их грузов такой огромный порт не нужен – вполне достаточно расширения порта в Поти, что в итоге и было сделано. Что же до западных инвесторов, то они ставили вопросы и не получали ответы. А если китайцы решат, что им оно не нужно? А если Россия снизит тарифы и в итоге обслуживание Анаклиа не будет им интересно? «Будущий порт очень слабо диверсифицирован, - резонно утверждали «западники». – По сути, он заточен только на Китай. И если его не станет, то кто вернет нам наши 500 миллионов долларов?!..» В общем, Запад отошел в сторону, потом была пандемия, а после ковида началась украинская война, по мере затягивания которой поиски альтернативных транзитных маршрутов обрели уже совсем другую значимость. И вот тут-то на авансцене событий и появились китайцы!

В чем, кстати, нет ничего странного. «Великий шелковый путь» и «Срединный коридор» – это проект КНР. Его придумали китайцы, и этот коридор рассчитан на китайские грузы. Так что странного в том, что китайцы сами захотят строить и главные морские ворота для этого проекта? Тем более что риски им нипочем, ведь их инвестиции гарантированы экономической мощью Пекина и, по сути, безотходным производством – сами строят порт, сами привлекают свои же грузы, сами же ими управляют. Все логично. Во многих странах, особенно в бывшем СССР, было распространено довольно странное мнение о том, что Китай и Россия – чуть ли не одно и то же, и что за международными сделками Китая, как правило, стоит Россия. Что тут сказать? Как по мне, так смешна сама постановка вопроса о том, что кто-либо может стоять за спиной Китая. В любом случае это не Россия, возможности которой в десятки раз меньше, чем у КНР. Но даже если у кого-то появятся аргументы утверждать о наличии дуэта «Китай-Россия», то босс в этом дуэте однозначно Пекин... И если уж Китай строит что-то для себя, то ждать от него даже минимальных уступок – верх наивности. Никому и ничего китайцы не уступят! Тем более, Москве, которая не может предложить Пекину в нашем регионе ничего такого, что китайцы не могли бы получить сами, причем задешево. Ну, хорошо, если не верите мне, послушайте, что говорят американцы. Энтони Блинкен заявил, что Грузия – суверенное государство, которое может сотрудничать с кем угодно. Но при этом призывает проявлять в отношениях с Китаем осторожность. Позднее посольство США в Тбилиси довело до сведения властей список рисков. В нем, кстати, нет ничего такого, с чем бы наши страны не сталкивались - наплевательское отношение китайцев к экологии, дискриминация местных сотрудников, а также риски возникновения у государства «неадекватных задолженностей».

Как мы видим, в предупреждении США о российском влиянии нет ни слова. В Вашингтоне прекрасно знают, что Китаю плевать на мнение России о том, что касается непосредственных интересов Поднебесной. К слову, для грузинской оппозиции появление китайцев в Анаклиа – это повод для сдержанного оптимизма. И в самом деле, если Срединный коридор полностью перейдет под контроль Пекина, значит Грузия на сто процентов не уйдет под Россию. Самое любопытное, что и Россию на Южном Кавказе интересуют, в первую очередь, все те же коммуникации – сегодня недостаточно загруженные, но завтра, в случае строительства гигантского порта на Черном море, способные вступить с Россией в жесткую конкуренцию. И не надо заблуждаться по части масштабов транзита: для России принципиальное значение имеет наличие у стран Южного Кавказа и Центральной Азии альтернативного маршрута в Европу. Объемы грузоперевозок – дело наживное, главное – это принцип. Вспомним, каким отчаянным было сопротивление России по строительству совершенно безобидного для Москвы нефтепровода Баку-Джейхан, который по масштабам не мог оказать ни малейшего влияния на состояние российской нефтянки. Однако этот нефтепровод давал Азербайджану статус независимого игрока на мировом рынке, и именно это было главной проблемой Москвы.