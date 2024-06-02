Россия ударила «Искандером» по Днепру: есть разрушения и раненые

В результате падения обломков возник пожар и есть раненые местные жители — не менее шести человек. Среди них — ребенок в возрасте одного месяца, который находится в удовлетворительном состоянии, и 17-летний подросток, которого доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Повреждена гражданская инфраструктура, сообщил Лысак. Также повреждены около 15 автомобилей, а в частных домах, многоэтажках и больницах выбиты окна.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что российские войска атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории Крыма. Обе они были сбиты, говорится в сообщении командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука.