Азербайджан и Эмираты подписали важные документы
В Министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча между министром энергетики Парвизом Шахбазовым и делегацией, возглавляемой министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем совета директоров компании Masdar Султаном Ахмедом Аль-Джабером.
На встрече обсуждались вопросы реализации зеленых энергетических проектов на суше и на море с компанией Masdar, участие государственных компаний обеих стран в секторе апстрим, а также сотрудничество в рамках COP29 (29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата). Строительство солнечных и ветровых электростанций мощностью 1000 МВт было оценено как совместный вклад наших стран в зеленый энергетический переход.
По итогам встречи между Министерством энергетики, ОАО «Азерэнержи» и компанией Masdar из ОАЭ были подписаны «Дополнение к Инвестиционному соглашению», «Договор о покупке и продаже энергии», «Договор о присоединении к сети передачи» и «Договор об аренде земли» по проектам Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 МВт, Нефтчалинской солнечной электростанции мощностью 315 МВт и Апшеронско-Гарадагской ветровой электростанции мощностью 240 МВт.
Соглашения были подписаны с азербайджанской стороны министром энергетики Парвизом Шахбазовым и президентом ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаевым, со стороны компании Masdar - исполнительным директором Мохаммедом Джамилем Аль-Рамахи.