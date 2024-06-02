Парламент Швейцарии отклонил помощь Украине

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи в размере 5 млрд швейцарских франков ($5,6 млрд), которые были предназначены, в основном, на реконструкцию инфраструктуры страны. Об этом сообщает Reuters.

Финансовый пакет включает в себя не только помощь Украине, но и дополнительное финансирование вооруженных сил самой Швейцарии на 10,1 млрд франков ($11,3 млрд). «Против» проголосовали 28 парламентариев, «за» – 15.

Напомним, что 10 апреля власти Швейцарии заявляли о планах выделить до 2036 г. 5 млрд франков ($5,55 млрд) на восстановление экономики Украины. Уточнялось, что в качестве первого шага к 2028 г. из бюджета международного сотрудничества будет выделено около 1,5 млрд швейцарских франков.