Байден резко раскритиковал Трампа

«Впервые в американской истории бывший президент, являющийся осужденным преступником, претендует на пост президента», — сказал Байден во время встречи со своими сторонниками в штате Коннектикут.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп представляет большую угрозу для Соединенных Штатов, если он сможет выиграть еще одни президентские выборы, назвав его «осужденным преступником».

По его словам, которые приводит Reuters, тот факт, что Трамп проиграл президентскую гонку в 2020 году, буквально сводит экс-президента с ума.

«Но, как бы это ни тревожило, еще более разрушительным является тотальное нападение, которое Дональд Трамп совершает на американскую систему правосудия», — заявил Джо Байден, добавив, что «безрассудно и опасно» говорить, что система правосудия сфальсифицирована лишь потому, что господину Трампу и его союзникам не нравится результат ее работы.

Как пишет издание, представители предвыборного штаба Джо Байдена отмечают, что американский президент последнее время старался избегать публичного осуждения приговора Дональда Трампа, чтобы не создавать впечатление, что он «политизирует процесс».

30 мая присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Вынесение приговора пройдет 11 июля. Свою вину Трамп не признает и называет судебный процесс «позорным».