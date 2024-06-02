От чего травились жители Азербайджана

В мае в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КМЦ) поступило 100 человек с отравлением, сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, из них 42 человека отравились лекарствами, 24 - уксусной кислотой, 9 - этанолом, 3 - угарным газом, 1 - грибами. Также в отделение поступило 6 человек с аллергическими реакциями, 11 - после укуса змей, 4 - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, пятеро отравившихся (3 мужчины, 2 женщины) скончались. Смертельные случаи зарегистрированы в связи с отравлением лекарствами, уксусной кислотой, этанолом и укусом змеи.