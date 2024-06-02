Макаревичу грозит тюрьма

В отношении музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, внесенного Минюстом России в реестр «иноагентов», могут возбудить уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщают российские СМИ.

Статья 280 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, если «деяние совершено с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета».

Донос на Макаревича в Генпрокуратуру и СК написал исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко. Он сообщил, что проверка пока не завершена, выразив надежду на то, что по ее итогам «будет принято процессуальное решение».