Зурабишвили: Слишком много внимания уделили «русскому закону»…

В последнее время у нас меньше времени и возможности уделять внимание другим законам, которые были приняты в срочном темпе, с ускоренными процедурами. Как передают грузинские СМИ, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, в последнее время все внимание было сосредоточено на законе «О прозрачности иностранного влияния», из-за чего другим решениям властей не уделялось должного внимания.

«Все внимание сосредоточено на «российском законе», и мы не уделили им столько внимания, сколько следовало бы. К примеру, «закон об офшорах», который совсем не прозрачен. Это слово порой им очень нравится, но не всегда, не в данном случае, поскольку это совершенно непрозрачный закон, открывающий страну никому не известным капиталам.

Также приняты изменения, которые ухудшат Избирательный кодекс, но ничего, мы и с этим справимся.

Готовится очень вредоносный закон о Пенсионном фонде. Это более техничный и сложный вопрос. То, что сейчас происходит — это переход Пенсионного фонда в руки государства, и это очень опасное направление», - предупредила Зурабишвили.