В Армении «достигли взаимопонимания» с Турцией

Армения и Турция смогли достичь взаимопонимания по некоторым вопросам. Как заявил в парламенте Армении глава армянского МИД Арарат Мирзоян, в Ереване надеются, что они будут реально выполнены.

"В вопросе нормализации отношений с Турцией у нас есть широкое взаимопонимание по ряду вопросов. Пришло время посмотреть, как реализуются договоренности на земле", - сказал он.

К достигнутым в плане взаимопонимания вопросам относятся такие, как подписанная в июле 2022 года в Вене договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, а также осуществление прямых авиаперевозок грузов и запуск необходимых для этого процессов.

В январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые перелеты между странами грузовых самолетов.