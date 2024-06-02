Совместные учения спецназа Азербайджана, Грузии и Турции фото; видео
Состоялась церемония открытия совместных учений «Кавказский орел – 2024» с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии. Учения проходят согласно утвержденному плану, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших за оборону и защиту суверенитета Азербайджана, Турции и Грузии, прозвучали государственные гимны трех стран, подняты государственные флаги.
На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения генерал-майор Акиф Пирвердиев передал личному составу поздравления руководства Министерства обороны и пожелал успехов участникам учений.
После завершения официальной части церемонии участникам учений была представлена концертная программа.