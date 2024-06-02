Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:24

Сделка России с Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» зашла в тупик. У стран есть разногласия в отношении цен и объемов поставок. Иными словами, Пекин требует от Москвы продавать ему газ по внутренней российской цене, которую субсидирует бюджет. Причем не хочет брать на себя обязательств по приобретению больших объемов. Уж во всяком случае речь и близко не идет о 50 миллиардах кубических метров, а это и есть запланированная мощность «Силы Сибири». 10, в лучшем случае 15% от этого количества китайцы-то вполне могут взять, но только Москва снизит цену настолько, что дешевле просто даром. Ну и труба за счет «Газпрома» и российского бюджета — это уж само собой разумеется.

Момент для выкручивания рук Пекином выбран как нельзя более удачный. Потеря европейского газового рынка вынуждает Москву сокращать добычу. А это процесс весьма опасный, со множеством непредсказуемых последствий хотя бы из-за того, что в России такого опыта практически нет. Выходом могло бы стать производство СПГ, но здесь все плачевно. У России нет своих технологий и своего флота для его перевозки – и взять неоткуда. Момент перехода безнадежно упущен и теперь его не догнать. И приобрести не у кого, даже танкеры для перевозки готовой продукции. То, что «Сила Сибири-2» китайцам не особо-то и нужна, стало понятно еще тогда, когда в делегации сопровождающих российского лидера в Пекин не оказалось главы российского «Газпрома» Алексея Миллера. А вскоре подоспели и свежие китайские статистические данные, ознакомившись с которыми остается только тяжело вздыхать о судьбе «китайского направления» в деятельности этой компании. Хотя бы потому, что генерирующие мощности возобновляемой энергетики в Китае уже больше всей энергосистемы России. И Китай продолжает их наращивать, видя в этом гарантию независимости своей энергосистемы от внешних поставок. Иными словами, они не повторили ошибок Европы, делавшей ставку на российский газ и впоследствии оказавшейся в затруднительном положении.