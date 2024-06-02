Гибель сотрудников завода в Баку: Генпрокуратура возбудила дело

В связи со смертью сотрудников завода на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода «Зых» ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) - Намига Йолчуева, Турала Сафаралиева, Самида Мамедова, Тейюба Агаева и Орхана Шахбазова - возбуждено уголовное дело по статье 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Проведение предварительного расследования поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

«В настоящее время проводятся интенсивные следственные действия совместно с соответствующими государственными органами с назначением необходимых экспертиз по делу. Обеспечивается полное, всестороннее и объективное расследование, общественность будет дополнительно проинформирована о его результатах», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне на плавучей верфи №61 судоремонтно-строительного завода «Зых» ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) при проведении ремонтных работ пять сотрудников завода отравились газом. В ASCO сообщили, что дежуривший на плавучей верфи Намик Йолчуев, заметив отсутствие четырех рабочих, отправился на их поиски и вошел в насосный отсек балласта верфи, где также отравился газом.