Байден о мире между Баку и Ереваном

Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе. Об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.

В обращении Байдена отмечается, что региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США.

«Долгосрочное мирное соглашение положит конец многолетнему конфликту, преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это стремление. Мы обязаны перед будущими поколениями обеспечить, чтобы мир и процветание оставались нашими руководящими принципами», - говорится в нем.

Американский лидер довел до внимания, что Азербайджан остается «важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы».

В обращении также отмечается, что Каспийский газ поставляется во все большее число стран, помогая Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля.

«В то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории, я воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа», - говорится в обращении президента США.

В нем также отмечается, что COP29 предоставляет Азербайджану уникальную возможность для продвижения ключевых глобальных инициатив, таких как ограничение выбросов метана в нефтегазовом секторе и продвижение перехода на экологически чистую энергетику.