Надежное слово Алиева: «Ни одно слово не изменено!»

Глава государства, подчеркнув, что с тех пор масштабы этого мероприятия расширились и теперь оно называется Бакинская энергетическая неделя, отметил: «Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики - нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику».

Выставка «Нефть и газ Каспия», которая впервые была проведена в 1994 году, играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. Об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо Центре 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Президент Алиев, подчеркнув факт увеличения экспорта газа из Азербайджана, отметил: «В этом году наш экспорт газа превысит 24 млрд кубометров. Сегодня азербайджанский газ импортируют восемь стран. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения».

Глава государства в своем выступлении указал на тот факт, что «Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. То есть шесть из восьми стран, которые сегодня импортируют наш газ, являются европейскими странами».

«География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность», - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев особо отметил, что «наши обещания так же значимы, как и наши подписи».

Глава государства заявил, что все соглашения, подписанные за последние тридцать лет, полностью реализованы; они ратифицированы парламентом и приобрели силу закона: «То есть ни одно слово в этих контрактах не изменено. Именно поэтому мы наблюдаем еще одно бурное развитие — зеленой энергетики и производства возобновляемых энергоресурсов».

Глава государства заявил, что к концу 2027 года мы получим 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов. Это вполне реальная цифра, и это лишь начало. Подчеркнув, что освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом, президент Алиев отметил: «После освобождения этих территорий в ноябре 2020 года мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. В течение трех-пяти лет мы доведем эту цифру до 500 мегаватт. То есть 1 гигаватт возобновляемой энергии позволит нам сэкономить 500 млн кубометров газа, в которых рынок нуждается и будет нуждаться».