4 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслана Байрактара.

Как сообщает АзерТАдж, на встрече была отмечена важность проводимых в рамках Бакинской энергетической недели 29-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия».

Напомнив о подписании 4 июня 1996 года Соглашения по месторождению «Шахдениз», глава государства подчеркнул важность подписания именно в этот день между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики - SOCAR и турецкой компании BOTAŞ ряда договоров в сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа.

Алпарслан Байрактар отметил, что под руководством глав государств Азербайджана и Турции наши страны реализовали многие важные проекты, и наше сотрудничество расширяется. Коснувшись, в частности, энергетической сферы, он подчеркнул важность сотрудничества Türkiye Petrolleri (TPAO), BOTAŞ и SOCAR для развития как внутреннего рынка, так и промышленности Турции. Отметив, что SOCAR является крупным инвестором в Турции, гость с удовлетворением отметил деятельность государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в братской стране. Он коснулся роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы.

Говоря о том, что под руководством президента Ильхама Алиева наша страна добилась большого развития, Алпарслан Байрактар отметил, что Азербайджан завоевал успех и в энергетической сфере, в том числе в области возобновляемой энергии, и выразил уверенность, что сотрудничество двух стран в этом направлении будет расширяться и впредь.

Гость еще раз отметил важность подписания в прошлом году в Нахчыване с участием президентов Азербайджана и Турции меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере передачи электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии в Азербайджане и Турции, и закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Он выразил надежду, что этот проект будет завершен в 2024 году.

Глава нашего государства выразил благодарность за послание президента Турции в связи с сегодняшним мероприятием.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что через короткое время после закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван газопровод в Нахчыване будет приведен в состояние готовности. Глава государства подчеркнул чрезвычайную важность этого проекта с точки зрения производства электроэнергии и газоснабжения Нахчывана.

Заявив, что наше сотрудничество в энергетической сфере имеет широкую повестку дня, президент Азербайджана подчеркнул, что она охватывает природный газ, нефть, возобновляемые виды энергии, взаимодействие Türkiye Petrolleri с SOCAR в других странах и иные области.

Отметив, что между нашими странами реализуются гигантские проекты в энергетическом секторе, глава государства сказал, что, как и во всех других сферах, азербайджано-турецкое единство проявило себя и в вопросах энергетики.

Президент Ильхам Алиев коснулся важности экспорта в настоящее время азербайджанского природного газа в 8 стран и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в этой сфере.