В Кремле признали: США для России враждебная страна

Комментируя отказ американского Госдепартамента выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США для России являются сейчас враждебной страной, как и Россия для США.

Песков уточнил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, "тем более во вражескую страну". "А мы сейчас для них являемся вражеской страной - так же, как и они для нас".