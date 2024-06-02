Президент Латвии об «объявлении войны» России

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет равнозначно "объявлению войны" России. Такое мнение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

По информации издания, Ринкевичс таким образом прокомментировал инциденты с подводными кабелями в Балтийском море и выделил несколько возможных ответных мер. Он отметил, что одним из вариантов было бы усиление морского патрулирования НАТО, а другим - закрытие морского пространства для прохода российских судов.

"Это будет [равносильно] объявлению войны", - сказал он.

Президент Латвии считает, что странам Запада нужно "быть в состоянии обсудить все виды [ответных] инструментов", однако это не означает, что "все они могут быть применены".

Как сообщает издание, западные чиновники опасаются, что их ответные действия по отношению к России могут привести к эскалации напряжения с РФ.