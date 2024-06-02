Молдова обратилась к «азербайджанской модели»

Социальные реформы, осуществляемые в последние годы в Азербайджанской Республике, находятся в центре внимания международной общественности и получают высокую оценку влиятельных мировых структур. В прошлом месяце Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО), в которую входят более 320 учреждений социального обеспечения из более чем 160 стран мира, вручила подразделениям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана двенадцать наград за лучший опыт работы и внедрение эффективных методов оказания социальной помощи различным слоям населения.

Из двенадцати премий за лучшую практику четыре были вручены Агентству DOST, четыре – Государственному фонду социальной защиты (ГФСЗ) и еще четыре – за успешные мероприятия по электронизации в социальной сфере.

Вручение указанных наград на мероприятиях международного значения (к примеру, в прошлом месяце церемония награждения состоялась на престижном Региональном форуме социального обеспечения Европы в португальском городе Порту) в очередной раз подтвердило, что форматы внедрения социальных реформ в Азербайджанской Республике представляются в качестве передового опыта уже на платформах, охватывающих европейский континент, на котором сосредоточены наиболее развитые в плане социальной защиты населения страны мира.

Если обратить внимание на направления деятельности подразделений Министерства труда и социальной защиты населения, удостоенных наград, то нетрудно заметить, что они включают в себя наиболее важные вопросы для систем труда, занятости и социального обеспечения каждой страны, а также практику внедрения эффективных моделей социальных услуг. В частности, в их число входит внедрение инновационных подходов в сферах труда, занятости и социального обеспечения.