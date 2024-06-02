Иран подтвердил: ведем переговоры с США

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери сообщил, что правительство Ирана участвует в переговорах с Соединенными Штатами, которые проходят в Омане. Об этом сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Отвечая на вопрос о переговорах с США на пресс-конференции во время визита в Бейрут, Багери сказал: «Мы всегда продолжали переговоры... и они никогда не прекращались».

Известно, что Али Багери участвовал в непрямых переговорах с США в Омане в начале 2024 года на фоне обострения региональной напряженности в связи с войной Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, что Вашингтон и Тегеран не поддерживают дипломатические отношения со времен Исламской революции 1979 года.