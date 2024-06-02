Россия о «майдане» в Грузии

Запад пытается реализовать к октябрю в Грузии новый «майданный сценарий с целью создать новый очаг напряженности у границ РФ». Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Видим попытки западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов. Не исключаем, что цель - попытаться реализовать «майданный» сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России», - сказал Галузин.

По его словам, США и страны ЕС оказывают беспардонное давление на многие суверенные государства: «На этот раз западники решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового меньшинства на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жесткие нормы.

Из Брюсселя и Вашингтона посыпались лицемерные обвинения в подрыве демократии, несоответствии европейским и евроатлантическим ценностям, а также угрозы применить персональные санкции, заблокировать евроатлантическую перспективу Грузии, лишить ее статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны».

Галузин также обратил внимание на участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в уличных протестах в Тбилиси в середине мая.

«Это трудно охарактеризовать иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела независимого государства. Все это - отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить.

Со своей стороны, заинтересованы в стабильном демократическом развитии Грузии. При этом, в отличие от США и ЕС, не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств», - добавил он.