Шольц оценил угрозу эскалации с Россией

Разрешение для Украины наносить удары по военным целям на территории РФ немецким оружием не приведет к эскалации. Как сообщает DW, об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern.

"Мы уверены, что это не поспособствует эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков. И я думаю, что все понимают, что это должно быть возможно. В любом случае это всегда можно было сделать в соответствии с международным правом", — утверждает немецкий политик.

По его словам, решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц уверил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".