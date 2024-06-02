Переведя экономику на военные рельсы и научившись обходить санкции, Россия производит достаточное количество боеприпасов и техники, чтобы «поддержать крупномасштабные боевые операции», а ее армия учится на ошибках и теперь «мало напоминает те неслаженные силы, что вторглись в Украину два года назад», говорил генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Ранее в НАТО полагали, что возможности России ограничены 1 млн снарядов в год, но благодаря мобилизации военно-промышленного комплекса она теперь способна выпускать несколько миллионов, заявил ранее главнокомандующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем.

Россия нарастила выпуск военной продукции быстрее, чем ожидали в НАТО, а странам альянса понадобилось больше времени для увеличения собственного производства, чем необходимо, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре со Sky News.

Проблемы западного ВПК в том, что после холодной войны страны НАТО сокращали оборонную промышленность, но сейчас ситуация меняется, заявил Столтенберг Sky News. Члены альянса наращивают мощности для производства боеприпасов, США уже увеличили их вдвое для 155-миллиметровых снарядов «и через не такое уж долгое время будут выпускать около 100 000 снарядов в месяц». И в последние недели поставки снарядов в Украину выросли, сказал Столтенберг.

Тем не менее, согласно оценке консалтинговой компании Bain на основании публичных данных, российские заводы в этом году смогут произвести или отремонтировать около 4,5 млн артиллерийских снарядов – против 1,3 млн в странах Европы и США. При этом стоимость российских снарядов в четыре раза меньше, чем западных.

Многие российские военные заводы работают круглосуточно, в три смены. А на заводе оборонной компании Thales в Белфасте, где выпускаются ракеты для переносных противотанковых комплексов N-LAW, которыми Великобритания снабдила Украину, работают четыре дня в неделю с 7 до 16 ч. И это при том, что штат этого и еще одного предприятия Thales в Белфасте увеличился за последние несколько лет с 500 до 900 человек.

«Союзники по НАТО усиливают поддержку, которая становится более долгосрочной и предсказуемой», заявил Столтенберг Sky News, поэтому, считает он, «Украина одержит победу в этой войне».