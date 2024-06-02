Конфликт в руководстве Евросоюза

"Это всех сводит с ума, потому что его игра столь очевидна - заставить Урсулу фон дер Ляйен споткнуться. При этом сам он мечтает занять другой высокий пост", - сказал один из чиновников Евросоюза на условиях анонимности, отметив, что между двумя высшими руководителями Евросоюза уже давно существуют весьма напряженные отношения.

По словам источников Politico, в кулуарах ходят слухи, что сам Мишель, по всей видимости, претендует на должность верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Собеседники издания опасаются, что Мишель в попытке исключить переназначение Урсулы фон дер Ляйен главой ЕК прибегнет к стратегии разговоров с лидерами стран Евросоюза с глазу на глаз, вместо того чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности в ЕС совместно, как это обычно происходит.