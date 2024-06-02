Первые «иноагенты» в Грузии

«Грузинская хартия» президента страны Саломе Зурабишвили, предполагающая объединение оппозиции и план действий, в том числе аннулирование закона об «иноагентах», не имеет никаких перспектив. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишут грузинские СМИ.

«Реально Саломе Зурабишвили создала с помощью «Грузинской хартии» реестр иностранных агентов. По-иному никак не назовешь список оппозиционных партий, подписавших эту так называемую хартию, которая не имеет никакой перспективы», - сказал Кобахидзе журналистам.

По его словам, подписавшие хартию «желают подорвать государственность» Грузии.

«Когда иностранные агенты оформляют некое соглашение, их единственный план - подорвать независимость государства», - сказал он.

3 июня 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов подписали разработанную президентом Зурабишвили «Грузинскую хартию», в числе подписантов - самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Хартия предполагает аннулирование законов, наносящих вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона «О прозрачности иностранного влияния».

Предполагается также коренное реформирование судебной власти и правоохранительных структур, изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.

В документе отмечается, что «после победы на парламентских выборах» в октябре 2024 года участники хартии обязуются в течение нескольких месяцев назначить внеочередные парламентские выборы, которые, по заявлению Зурабишвили, будут действительно «свободными и справедливыми».