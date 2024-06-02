Фидан о значении Срединного коридора

Значение Срединного (Транскаспийского) транспортного коридора на фоне войны в Украине и кризиса в секторе в Газе возрастает. Растет в таких условиях и важность экономической инициативы КНР "Один пояс - один путь", заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Проект Срединного коридора приобретает еще большее значение в условиях, когда продолжается российско-украинская война, а конфликт в Газе влияет на Красное море, и вследствие него возрастают геополитические риски", - приводит слова министра агентство Anadolu.

По словам Фидана, Срединный коридор обеспечивает бесперебойный и более быстрый доступ к бассейнам Черного и Средиземного морей, а также в Европу и Африку.

Он напомнил, что в 2015 году с Китаем был подписан меморандум о взаимопонимании с целью гармонизации двух инициатив и расширения сотрудничества, и подчеркнул важность создания синергии между Срединным коридором и инициативой "Один пояс - один путь", а также другими региональными проектами, такими как "Путь развития".

Благодаря Срединному коридору, сказал Фидан, сухопутный маршрут между Европой и Азией сокращается на 2 тыс. км, а морской путь на 15 дней.