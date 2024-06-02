Швейцария не признает Палестину

Депутаты Национального совета Швейцарии не поддержали предложение о признании Государства Палестина. За его признание был подан 61 голос, а против - 131, сообщает пресс-служба швейцарского парламента.

"Национальный совет не хочет признавать Палестину. Он отверг во вторник соответствующую инициативу, внесенную депутатом от Социал-демократической партии (СДПШ) из Цюриха Фабианом Молина", - говорится в сообщении.

В ходе дискуссии против принятия предложенного проекта постановления выступил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Он пояснил, что Берн поддерживает урегулирование на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств. Вместе с тем с учетом нынешней войны в секторе Газа время для признания Палестины в качестве государства еще не пришло, констатировал министр.