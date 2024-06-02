Армения и Сербия договорились развивать оборонку

Между Арменией и Сербией на уровне правительств достигнуты договоренности о проведении работ и подписанию соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Министр обороны Армении Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Армении Татьяну Панайотович Цветкович и атташе по вопросам обороны подполковника Звездана Кричака, прибывшего из Тегерана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в области обороны. Достигнута договоренность о проведении работ по подписанию соглашения между правительствами Армении и Сербии об оборонном сотрудничестве.