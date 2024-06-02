Английский язык станет обязанностью в Украине

По их сообщению, «за» проголосовали 236 депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о применении английского языка в Украине, который в 2023 году подал президент Владимир Зеленский . Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, пишет Рубрика.

«Законопроект предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Также будут определены категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык», - написал Гончаренко.

Железняк уточнил, что закон нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

Также 226 депутатов поддержали правку, предусматривающую бюджетную поддержку для кинотеатров за показ англоязычных фильмов на языке оригинала.